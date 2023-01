„Ich war neun, als meine Eltern mich zum ersten Mal zwangen, einen Hijab zu tragen“

Jetzt geht der Kampf auf den Straßen in Iran weiter. Ich begann nach Mahsas Tod, auf Instagram und Twitter über ihren Tod zu posten. Dann wurde das Internet abgeschaltet und ich ging zu den Demonstrationen. Am 21. September ging ich um 20 Uhr in das Viertel Tadschrisch in Teheran. Ich war wütender und aufgeregter als verängstigt. Und das, obwohl die Zahl der Sicherheitskräfte sehr groß war. Es war wie ein Schlachtfeld. In dieser Nacht hatten die Demonstrant:innen nur Steine. Die Sicherheitskräfte hatten Gewehre und Tränengas. Nach den heftigen Zusammenstößen zwischen den Sicherheitskräften und den Demonstrant:innen setzten die Sicherheitskräfte Tränengas ein, um die Demonstrant:innen zu vertreiben. Nachdem sie Gas verschossen hatten, griffen sie an. Ich bin mit meinen Freund:innen weggelaufen. Wir mussten eine Mauer hochklettern und dann herunterspringen. Aber da das Tränengas meine Sicht beeinträchtigte, verletzte ich mich beim Sprung von der Mauer schwer an der rechten Hand. Alle Gassen in diesem Gebiet waren voll von Sicherheitskräften. In dieser Nacht sind wir nur knapp entkommen.

Als ich an diesem Abend nach Hause kam, war ich müde und hatte Schmerzen. Aber ich hatte keine Angst. Von diesem Tag an nahmen meine Freund:innen und ich jeden Samstag an Demonstrationen teil. Normalerweise suchen wir uns einen Ort, an dem es noch keine Sicherheitskräfte gibt. Nach und nach versammeln sich die Leute und wir beginnen zu skandieren: ,Frau, Leben, Freiheit‘ und ,Tod dem Diktator‘. Nach 15 Minuten kommen in der Regel die Sicherheitskräfte und greifen die Demonstrant:innen an. Neben den Sicherheitskräften gibt es noch andere Kräfte, die wir ,Zivilkräfte‘ nennen, eine Gruppe von Männern und Frauen, die sich freiwillig bei den Basidsch-Milizen und der Iranischen Revolutionsgarde für das Überleben der iranischen Regierung einsetzen. Sie sind sehr gefährlich. Denn man kann sie nicht an ihrem Aussehen erkennen. Sie treten in jeder Rolle auf – Taxifahrer, Verkäufer, Ladenbesitzer – und sind der Regierung ständig unterstellt. Diese Gruppen sind überall in der Stadt zu finden. Und sie greifen auch Demonstrant:innen an.

Vor einem Monat wurde eine meiner engen Freundinnen angeschossen. Wir konnten sie nicht in ein Krankenhaus bringen. Denn die Sicherheitskräfte verhaften diejenigen, die bei Demonstrationen angeschossen werden, direkt vor den Krankenhäusern. Also brachte ich sie zum Haus eines Freundes, einem Arzt, und er entfernte die Kugel aus ihrem Bein. Ich habe in diesen Tagen gemischte Gefühle. Manchmal bin ich wütend, manchmal traurig und müde. Ich versuche mein Bestes, um die Hoffnung nicht zu verlieren. Ich versuche, jeden Tag etwas für diese Revolution zu tun. Ich poste in den sozialen Medien, gehe auf die Straße. Aber am Wichtigsten ist, dass ich im öffentlichen Raum keinen Hijab mehr trage. Ich habe keine Angst. Diese Regierung hat uns alle unsere Rechte genommen – sie tötet uns. Warum sollte ich leben, wenn ich nicht die Dinge tun kann, die den Sinn meines Lebens ausmachen? Was ist dann der Unterschied zwischen mir und einem toten Menschen? In gewisser Weise gibt es nichts zu verlieren. Diese Regierung muss weg – koste es, was es wolle.“