Am 16. September ist der Mord an Jina Mahsa Amini durch die iranische Sittenpolizei zwei Jahre her. Zehntausende Iraner:innen auf der ganzen Welt und vor allem in Iran gingen damals auf die Straße, um sich gegen das System aufzulehnen, das für ihren Tod verantwortlich ist. Angeführt von jungen Frauen.