It’s THE season again! Überall wird geheiratet. Und wo eine Braut ist, ist auch ihre Trauzeugin nicht weit. Im Hochzeits-Kosmos ist die wichtigste Frage nach dem „Willst du mich heiraten?“ das „Willst du meine Trauzeugin sein?“. Es scheint der Traum jeder besten Freundin zu sein, diese vermeintliche Ehre eines Tages haben zu dürfen. Wenn man aber betrachtet, was heutzutage von Trauzeuginnen erwartet wird, wird schnell klar: Eine Ehre ist das nicht.