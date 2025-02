Es ist wieder so weit. An diesem Mittwoch jährt sich der rechtsextreme Anschlag von Hanau zum fünften Mal. Nun richtet sich die Aufmerksamkeit für einen Augenblick erneut auf die Stadt, in der Hamza Kurtović, Said Nesar Hashemi, Vili Viorel Păun, Mercedes Kierpacz, Kaloyan Velkov, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin und Ferhat Unvar ermordet wurden.