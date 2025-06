Heute habe ich einen freien Tag und das bedeutet für mich seit Monaten: Ich fahre zu meinem Großvater. Er wohnt in einem kleinen Haus am Rand von Berlin. Früher gemeinsam mit meiner Großmutter, seit ihrem Tod im vergangenen September ganz allein. Das Haus hat zwei Stockwerke und einen großen Keller, jeder Raum erinnert mich an meine Kindheit. Mindestens ein bis zweimal die Woche haben meine Großeltern meiner jüngeren Schwester und mir hier Essen gekocht, uns zum Sport gefahren und mit uns Hausarbeiten gemacht. Sie haben meine Familie da unterstützt, wo sie konnten.