„Cut off toxic people, you don’t owe anybody anything!“ Ich starre auf mein Handy, in einem Video erklärt mir eine junge Frau gerade, wie wertvoll es ist, Grenzen zu setzen. Schütze deine Energie, du schuldest niemandem etwas! Und wenn jemand meine eigenen Grenzen nicht akzeptiert, dann entferne ich ihn oder sie einfach aus meinem Leben – so einfach geht das also.