Auf einer Wiese in den Bergen, irgendwo in Hessen, sitzt ein junger Mann und beobachtet Ameisen. Er ist fasziniert, stundenlang. Es war ein Freitagmorgen, als Onur zum ersten Mal LSD konsumiert. Noch heute, zwei Jahre später, erinnert er sich daran, und auch an die sonnengelbe Jacke, die er an diesem Tag getragen hat.