Warum Ghosting manchmal okay ist

Vor gar nicht allzu langer Zeit musste man, um spontan Freund:innen zu erreichen, etwas Riskantes machen: einen sogenannten „Festnetz-Anruf“ tätigen. Während es am anderen Ende der Leitung klingelte, machte man sich auf ungefähr drei Möglichkeiten gefasst: Niemand hebt ab. Die Eltern der Freund:innen heben ab und es folgen ein paar ungelenke Small-Talk-Momente. Oder, Festnetz-Anruf-Jackpott, die Freund:innen sind selbst am Apparat und haben zufälligerweise gerade Zeit für ein Telefonat. Wer nicht ans Telefon ging, war nicht zu erreichen, rief später vielleicht zurück, vielleicht aber auch nicht. Und das war völlig in Ordnung.