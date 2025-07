Das langersehnte Taylor-Swift-Konzert, der erste Blick auf den Grand Canyon oder der Coffee to go aus dem Lieblingscafé: erstmal ein Foto. Dank Smartphones können wir heute unser Leben ständig bis ins kleinste Detail dokumentieren. Aber warum wollen wir das überhaupt? Können wir uns deshalb wirklich besser an unser Leben erinnern? Oder kann es unserer Erinnerung sogar schaden, wenn wir Momente durch die Kamera erleben?