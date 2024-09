Das Warten zermürbe ihn, sagt Jalil Aziz. Er ist 34 Jahre alt, aber die Falten unter seinen Augen machen ihn älter. Aus einer Kanne dampft Schwarzer Tee. Eine goldene Deckenlampe wirft grelles Licht in sein Wohnzimmer am Bamberger Stadtrand. Alles, was er will, sei mit seiner Frau Saja in Sicherheit zu leben, sagt er und löffelt Zucker in sein Teeglas.