„Ich habe das Gefühl, die Menschen hier bauen Mauern um sich“

Eigentlich müsste Reihan glücklich sein. Im Mai 2021 zog sie nach München, um als IT-Beraterin zu arbeiten. „Es war mein Traum, in Deutschland zu leben“, erzählt die 30-jährige Ägypterin, die eigentlich anders heißt, in einem Zoom-Telefonat. Von ihrem Arbeitgeber möchte sie nicht erkannt werden. Reihan hat in Kairo jahrelang eine deutsche Schule besucht und war gut vorbereitet auf ihren Auslandsaufenthalt. Doch nach fast anderthalb Jahren in Deutschland fühlt sie sich nicht so, als sei für sie ein Traum in Erfüllung gegangen. Sie vermisst ihre Familie, aber vor allem fehlen ihr Freund:innen und andere soziale Kontakte: „Ich fühle mich fremd. Als würde ich nicht hierhin gehören.“

Reihan ist nicht die einzige Fachkraft aus dem Ausland, die Probleme hat, in Deutschland Anschluss zu finden. Das legt unter anderem eine Umfrage aus diesem Jahr von Internations nahe, einem deutschen Unternehmen, das ausländische Arbeitskräfte, sogenannte Expats, weltweit miteinander vernetzt. In der nicht-repräsentativen Umfrage, an der etwa 12 000 Personen aus 181 Ländern teilgenommen haben, kommt Deutschland nicht gut weg. Im Ranking der Expat-Zielorte landet Deutschland auf Platz 42 von insgesamt 52 Plätzen, weit hinter Ländern wie Kenia, Oman oder China. Zwar liegt Deutschland vorne in den Bereichen Arbeit, Karrierechancen und allgemeine Lebensqualität, wozu auch der Aspekt der Sicherheit zählt. Allerdings schneidet Deutschland besonders schlecht bei Sprache, Freundlichkeit, Freundschaften und Willkommenskultur ab. Dabei bemühen sich Politik und Arbeitgeber:innen seit Jahren, ausländische Fachkräfte zu werben. Aber ist Deutschland wirklich so ein schlechter Gastgeber? Welche Erfahrungen machen junge Expats, die sich entschließen, nach Deutschland zu kommen?