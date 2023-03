„Wir haben gehofft, die Toten einigermaßen intakt zu bergen“

Am Montag merkten wir beim Aufräumen, dass wir am Wohnzimmer des ehemaligen Hauses der Familie waren. Als wir weitergegraben haben, haben wir eine kleine Wolldecke gefunden und einen Hohlraum bemerkt: Die Wohnungsdecke war 30 Zentimeter abgesunken und an einer Couch zum Stehen gekommen. Wir haben aus voller Kehle reingerufen, ob jemand am Leben ist, und tatsächlich antwortete eine junge Stimme: ,Hier!‘ Wir haben die Rettungsteams gerufen und gemeinsam mit ihnen in die Richtung der Stimme gegraben. Direkt hinter der Couch lag die Großmutter meines Bekannten, bewusstlos, aber am Leben.

Einer der Onkel ist sofort hingelaufen, er rief: ,Mutter, Mutter‘. Wir lagen uns alle in den Armen und haben uns unfassbar gefreut. Aber die Stimme war jünger und wir vermuteten sie vier bis fünf Meter tiefer aus den Trümmern. Also gruben wir sechs Stunden lang weiter und weiter, haben aber niemanden mehr lebend gefunden. Die Leichen der letzten übrigen zwei Verwandten haben wir auch noch am Montag gefunden, allerdings ganz woanders im Haus.

Danach war für uns die Arbeit vorbei. Ich hatte danach noch eine Woche frei und habe erst dann alles verarbeiten können. Ich habe mich dafür geschämt, wie gut es mir geht, und dafür, worüber ich mir früher den Kopf zerbrochen habe. In Hatay hat einer in 45 Sekunden 17 Familienmitglieder verloren. Wie kann man da normal weiterleben? Das eigentliche Beben ist jetzt, in den Menschen.“