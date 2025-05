Ein „Safe Space“, also ein geschützter Raum, kann vieles sein. An diesem Abend im März ist es ein Wohnzimmer im Hamburger Norden: Bücherregale, Pflanzen, CD-Sammlungen. Hier wohnt Michele, sie sitzt mit drei anderen Frauen in einem Kreis aus Sesseln und einem kleinen Sofa. Seit sechs Jahren trifft sich die Selbsthilfegruppe für Endometriose regelmäßig, immer an unterschiedlichen Orten. Die Jüngste an diesem Abend ist 23 Jahre alt, die Älteste 40.