Vier Monate hat es gedauert. Erst dann hatte Nina zum ersten Mal wieder das Gefühl, mit ihrem Partner schlafen zu können. Oder es zumindest zu versuchen. Mehrere Versuche haben sie abgebrochen, sie hatte zu große Schmerzen. Aber eigentlich, wenn sie ganz ehrlich ist, hatte Nina auch nicht wirklich Lust auf Sex. „Du fühlst dich wie eine Hochleistungskuh, überall läuft es aus dir raus. Dann hast du noch den ganzen Tag das Kind an den Nippeln, da brauchst du abends nicht noch deinen Mann, der deinen Körper berühren will“, sagt die 32-Jährige und schmunzelt in die Kamera ihres Laptops.