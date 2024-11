„Junge Menschen können Gesellschaft eigentlich gar nicht mehr definieren“

Niemand ist in Deutschland so einsam wie junge Menschen. Das zeigen Erhebungen wie das Einsamkeitsbarometer, dem zufolge Menschen von 18 bis 29 Jahren stärker von Einsamkeit betroffen sind als ältere Gruppen. 55 Prozent der Menschen zwischen 16 und 23 Jahren fehlt es manchmal oder immer an Gesellschaft, 26 Prozent haben das Gefühl, anderen Menschen selten nah zu sein. Viele fühlen sich mit ihren Sorgen und Ängsten allein gelassen – mit Folgen für die Demokratie.