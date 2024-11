Die Frage, die mir in meinem Freundeskreis derzeit am häufigsten gestellt wird, ist: „Hast du die Dubai-Schokolade schon probiert?“ Was ich grundsätzlich mit einem kurzen, grimmigen „Nein“ abmoderiere. Die Dubai-Schokolade kenne ich – wie die meisten – zu diesem Zeitpunkt nur von Tiktok und Co. Dort wird sie von Content Creator:innen als „lebensverändernd“ beschrieben, als etwas, was man unbedingt gegessen haben muss.