Singles, jedenfalls heterosexuelle, haben keine gute Zeit auf Dating-Apps. Und sie machen daraus kein Geheimnis. Wem tatsächlich noch niemand aus dem Bekanntenkreis sein Leid geklagt hat, kann sich davon online überzeugen, zum Beispiel auf der Plattform Reddit. „Keine Likes beim Online-Dating“, schreibt ein User dort. „Wieso verlaufen sich meine Matches im Nichts?“, ein anderer. In den sozialen Medien häufen sich Beiträge zu dem Hashtag „Dating-Fatigue“ und selbst die AOK berät Betroffene zu ihrem „Dating-Burnout“.