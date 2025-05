„Soll ich meinem Ex frohe Weihnachten wünschen?“ Es war kurz vor Weihnachten, als Hanna sich das erste Mal mit ihren privaten Problemen an Chat-GPT wendet, einen auf künstlicher Intelligenz basierenden Chatbot. Die Frage beschäftigt sie gerade. Sie ist erst seit drei Wochen von ihrem Ex-Freund getrennt, es wäre der erste Kontakt seit der Trennung. Zwar spricht die 27-Jährige seit dem Ende ihrer Beziehung viel mit ihrem Freundeskreis darüber, wie es ihr damit geht. Aber an diesem Nachmittag hat niemand Zeit und ihre Gedanken sind mal wieder durcheinander.