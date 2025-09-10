Einen Umweg laufen, um die dunkle Straße zu umgehen. Blickkontakt mit Männergruppen meiden. Die Kleidung danach auswählen, ob sie nicht als Einladung verstanden werden könnte. Die Liste der Maßnahmen, um sogenanntes Catcalling zu vermeiden, ist lang, denn verbale sexuelle Belästigung gehört für Millionen Mädchen und Frauen in Deutschland zum Alltag. Obszöne Sprüche und Gesten von wildfremden, meist körperlich überlegenen Männern oder Männergruppen schüchtern gerade junge Menschen ein, verunsichern und beschämen sie, können sogar psychische Erkrankungen begünstigen.