Als Alexandra die Tür zum Warteraum öffnet, steht da schon ihre nächste Klientin. Ein Kind. „Geht es jetzt looos?“, fragt es, die Ungeduld nur in verschränkten Händen versteckend. Alexandra lächelt, antwortet „Gleich geht’s los“ und geht an dem Kind vorbei in einen Raum voller Gesellschaftsspiele.