Am 23. Februar hat Deutschland einen neuen Bundestag gewählt. In ihrer zweiwöchigen Kolumne „Bundestagswahl, btw“ seziert und kommentiert Özge İnan für SZ Jetzt das Drama des Wahlkampfs, das Wahlergebnis und die Regierungsbildung. In Folge 4: Hoffentlich waren die Wahlversprechen des mit großer Sicherheit nächsten Kanzlers nur heiße Luft.