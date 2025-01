Am 23. Februar wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Wer macht bis dahin eine gute Figur und wer blamiert sich? Was ist ernst zu nehmende Politik und was hohler Populismus? In ihrer zweiwöchigen Kolumne „Bundestagswahl, btw“ seziert Özge İnan für SZ Jetzt das Drama des Wahlkampfs. In Folge 2: Wo findet man all die Leute, die sich eine Umverteilung wünschen, in den Wahlumfragen?