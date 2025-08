„Ich kann keinem meiner Gefühle trauen“, schreibt Chana im Sommer 2023 auf ein Blatt Papier. Aus dem Nichts steckt sie wieder in einer depressiven Episode. Dabei befindet sie sich auf Ibiza: Urlaub auf ihrer Lieblingsinsel, sie sollte eigentlich glücklich sein. Aber wie so oft ist ihre Stimmung umgeschlagen, ohne erkennbaren Auslöser ist sie plötzlich tieftraurig. Später wird das Gefühl verschwunden sein, genauso plötzlich wie es kam. Dann bleibt nur, was sie jetzt notiert: „Ist es nicht ironisch, dass ich immer als die Lustige gelte”, schreibt sie. „Niemand würde denken, dass ich schon so oft, so nah am Abgrund stand, wie jetzt.“