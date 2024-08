„Irgendwie wusste ich schon immer, dass da noch was anderes sein könnte”, sagt Matteo. „Aber ich kannte nichts anderes als heterosexuelle Beziehungen.” Matteo, heute 26, heißt eigentlich anders. Aber er will seinen Namen nicht in einem Artikel lesen. Zu persönlich ist seine Geschichte, die erzählen will. Nicht nur für ihn. Die Geschichte, wie er spät seine Bisexualität erkannte. Wie er sich seiner jahrelangen Freundin öffnete. Und welche Folgen das für ihre Beziehung hatte.