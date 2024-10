„Im Zweifelsfall würde ich sagen: Mut zum Risiko“

Mit 27 Jahren hat Felix Riklin-Dold es eigentlich geschafft. Nach dem langen Studium sitzt er in einem Architektenbüro in Konstanz. Er plant, eine Garage mit einem Holzbau in die Höhe zu erweitern. Die Kollegen vertrauen ihm das Projekt auch als Bauleiter an. Er verdient mehr als genug. Aber er merkt: Dieser Job, der passt nicht hundertprozentig zu ihm und seiner Vorstellung von Arbeit. „Es war realitätsfern, weil man nur vor dem Bildschirm gesessen hat und den ganzen Tag an keine Ahnung wie vielen Details gezeichnet hat.“ Felix wirft hin und beschließt, noch einmal von vorne anzufangen. Ein paar Monate später beginnt er eine Ausbildung zum Zimmermann.