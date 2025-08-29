Mittagspause an der Technischen Universität Dortmund. Draußen hängt der Himmel grau über dem Campus, in der Cafeteria ist es laut. Evgenija sitzt an einem Tisch, trinkt Kaffee mit einem Kommilitonen. Heute teilt sie ihren Tag auf, zwischen Arbeit und Uni: Erst ein beruflicher Termin, dann eine Vorlesung, am Abend muss sie arbeiten. Beidem gerecht zu werden, das gelingt ihr nicht jedes Mal. „Geld spielt immer eine Rolle, wenn ich mich entscheiden muss: Gehe ich heute in die Uni oder zur Arbeit?“