Wie sehr hat Alkohol meine Jugend geprägt?

Es ist dieser Sommer nach dem Abitur. Ich sitze in einem Nachtbus, der uns in die Provinz zurückbringt. Es ist fünf Uhr morgens und das Ende einer damals typischen Nacht. Mit 1,5-Liter-Sprudelwasserflaschen vom Discounter, in die wir Orangensaft und Fürst-Uranov-Vodka füllten, haben wir uns auf der Hinfahrt in die Stadt gestern Abend „aus dem Leben geschossen“. Erst ein Schluck, dann ringsum, dann der nächste Schluck aus der Mische.