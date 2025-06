Die Ampel hat umgesetzt, was sie in den Monaten zuvor versprochen hatte: Mehr als 6000 Menschen wurden in den ersten drei Monaten des Jahres aus Deutschland abgeschoben. Deutlich mehr als im selben Zeitraum während der vergangenen Jahre. Was für Politiker:innen ein Instrument der Steuerung ist, ein Mittel zum Zweck, bedeutet für Betroffene einen brutalen Kontrollverlust. Das abrupte Ende eines mühsam aufgebauten Neuanfangs.