Wieso warst du gestern Abend plötzlich einfach weg?

Joy Division dröhnt noch aus den Boxen, Gläser klirren und Stimmen hallen vom Balkon. Unter einer Lichterkette steht ein Tisch, verziert mit klebrigen Tabakbröseln und Bierflaschen. Daran wird lautstark diskutiert, ob eine Serie denn wirklich sehenswert ist. Zwischen feurigen Argumenten und lautem Gelächter fällt plötzlich die Tür ins Schloss. Wumm. Was war das? Oder eher: Wer? Da, wo eigentlich ein „Ciao, hat Spaß gemacht“, ein „Macht’s gut, bis nächstes Mal“ oder ein „Ich muss los, war schön“ gewesen sein sollte, war: nichts.