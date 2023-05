Eine Reise durch 30 Jahre jetzt-Magazin

J wie Jungs-Mädchen-Frage, die

Warum balancieren Jungs an roten Ampeln auf ihrem Rad? Wieso haben Frauen immer Wasser dabei ? Und warum hören Männer nach ihrem Orgasmus oft sofort mit dem Sex auf? Mehr als 15 Jahre lang hat sichmit Fragen wie diesen beschäftigt. Der Claim: „Jungs fragen Mädchen fragen Jungs – weil man bei denen manches einfach nicht checkt“. Erst nur in Textform, später auch als Podcast. Ein Format, das bis zuletzt viel gelesen wurde, die Redaktion irgendwann aber nicht mehr zeitgemäß fand. Da schrieben schließlich Frauen und Männer, nicht Mädchen und Jungs. Und für andere Geschlechter ließ das Format kaum Platz. 2020 wurde die Jungs-Mädchen-Frage deshalb in Querfragen umbenannt . Egal aber, ob nun Jungsfrage, Mädchenfrage oder Querfrage: Am dringendsten interessierten sich die Leser:innen am Ende immer für Sex. Siehe dazu auch die Top 3-Listen der meistgelesenen Fragen aus der Rubrik.