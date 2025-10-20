Nordzypern, die von der Türkei abhängige Republik auf der geteilten Insel, wählt einen neuen Präsidenten – einen, der Recep Tayyip Erdoğan nicht gefällt: Tufan Erhürman gewinnt mit fast zwei Dritteln der Stimmen. Auch auf dem türkischen Festland jubelt die Opposition.

Recep Tayyip Erdoğan freute sich am Sonntagabend über „die demokratische Reife“ der Wählerinnen und Wähler in Nordzypern, so schrieb es der türkische Staatschef auf X. Die ihm treuen Zeitungen in der Türkei fanden das, was auf Zypern geschehen war, kaum beachtenswert, demokratische Routine eben. So war die Türkei, die Nordzypern seit einem halben Jahrhundert besetzt hält, am Sonntag mal wieder ein geteiltes Land.