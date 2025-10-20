Zum Hauptinhalt springen

ZypernGegenwind von der Insel

Lesezeit: 3 Min.

Der neue türkisch-zyprische Regierungschef Tufan Erhürman feiert in Nikosia seinen deutlichen Wahlsieg.
Der neue türkisch-zyprische Regierungschef Tufan Erhürman feiert in Nikosia seinen deutlichen Wahlsieg. (Foto: Nedim Enginsoy/AP/dpa)

Nordzypern, die von der Türkei abhängige Republik auf der geteilten Insel, wählt einen neuen Präsidenten – einen, der Recep Tayyip Erdoğan nicht gefällt: Tufan Erhürman gewinnt mit fast zwei Dritteln der Stimmen. Auch auf dem türkischen Festland jubelt die Opposition.

Von Raphael Geiger, Istanbul

Recep Tayyip Erdoğan freute sich am Sonntagabend über „die demokratische Reife“ der Wählerinnen und Wähler in Nordzypern, so schrieb es der türkische Staatschef auf X. Die ihm treuen Zeitungen in der Türkei fanden das, was auf Zypern geschehen war, kaum beachtenswert, demokratische Routine eben. So war die Türkei, die Nordzypern seit einem halben Jahrhundert besetzt hält, am Sonntag mal wieder ein geteiltes Land.

Zypern
:Eine Wahl unter Erdoğans Aufsicht

In Nordzypern, das nur die Türkei als Land anerkennt, wählen die Menschen am Sonntag einen neuen Präsidenten.  Erdoğans Einfluss dort ist groß – auch wenn sein Kandidat in den Umfragen zurückliegt.

Von Raphael Geiger

