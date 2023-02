Der frühere Außenminister Nikos Christodoulidis hat die Präsidentenwahl in der kleinen EU-Inselrepublik Zypern gewonnen. Der 49 Jahre alte konservative Politiker kam bei der Stichwahl am Sonntag nach Auszählung von 97 Prozent der Stimmen auf 51,8 Prozent, berichtete der Staatsrundfunk unter Berufung auf das Innenministerium. Der von der Linkspartei AKEL unterstützte Diplomat Andreas Mavrogiannis (66) kam demnach auf 48,2 Prozent und räumte seine Niederlage ein. Die Wahl war wichtig, weil der direkt vom Volk gewählte Präsident die Regierung bestellt und führt. Der türkisch-zyprische Norden nahm nicht an der Abstimmung teil, gewählt wurde nur im Südteil der Insel. Zypern ist seit 1974 nach einem griechischen Putsch und einer türkischen Militärintervention geteilt. Der griechisch-zyprische Süden ist seit 2004 Mitglied der EU.