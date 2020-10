Zypern hat sich bei der EU beschwert, dass es im türkischen Teil der Insel Pläne gibt, am Donnerstag die ehemalige Touristenstadt Varosha wieder zu öffnen, die seit dem Krieg auf Zypern 1974 eine Geisterstadt gewesen war. Sie liegt nahe an der innerzypriotischen Demarkationslinie, war bisher militärisches Sperrgebiet und gilt als ein absolutes Tabu. Viele griechische Zyprer sind während des Krieges von dort geflohen. Der Regierungschef der selbsternannten türkisch-zypriotischen Regierung, Ersin Tatar, hatte die Öffnung am Dienstag angekündigt. Sie soll in Absprache mit Ankara geschehen und wird von der Republik Zypern als Provokation angesehen. Die Absicht torpediere alle Einigungsgespräche.