Zum Hauptinhalt springen

EuropaZypern übernimmt den EU-Vorsitz  – ausgerechnet jetzt

Lesezeit: 3 Min.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit Zyperns Präsident Nikos Christodoulides bei einem Rundgang durch die geteilte Hauptstadt Nikosia.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit Zyperns Präsident Nikos Christodoulides bei einem Rundgang durch die geteilte Hauptstadt Nikosia. (Foto: Petros Karadjias/AP)

In einem kritischen Moment der Weltgeschichte geht  die EU-Ratspräsidentschaft an den geteilten Inselstaat. Zugleich erschüttern Korruptionsvorwürfe den Präsidentenpalast.

Von Jan Diesteldorf, Limassol

Es gibt Momente, die erzählen weit mehr über den Lauf der Geschichte als die Reden, die auf sie folgen. Als sie am Donnerstagnachmittag gerade die letzten Sätze sprechen beim Treffen der zyprischen Regierung mit der EU-Kommission im umgebauten Fährterminal im Hafen von Limassol, bebt die Erde. Zu leicht, um offiziell registriert zu werden, aber die Einheimischen nicken: Sie sind an diese Erschütterungen gewöhnt. Kurz darauf erscheint Kommissionschefin Ursula von der Leyen neben Zyperns Präsident Nikos Christodoulides zur Pressekonferenz und kündigt unter anderem eine neue „europäische Sicherheitsstrategie“ an.

Zur SZ-Startseite

ExklusivInternationale Beziehungen
:Starkes China, ängstliches Europa

Das Ansehen der USA schwindet, der Einfluss Chinas wächst: Eine neue Studie zeigt, wie sich die globalen Macht- und Vertrauensverhältnisse unter Trump verschieben. Europa steht dazwischen – als verstörter und verzagter Akteur.

SZ PlusVon Tobias Zick

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite