Es gibt Momente, die erzählen weit mehr über den Lauf der Geschichte als die Reden, die auf sie folgen. Als sie am Donnerstagnachmittag gerade die letzten Sätze sprechen beim Treffen der zyprischen Regierung mit der EU-Kommission im umgebauten Fährterminal im Hafen von Limassol, bebt die Erde. Zu leicht, um offiziell registriert zu werden, aber die Einheimischen nicken: Sie sind an diese Erschütterungen gewöhnt. Kurz darauf erscheint Kommissionschefin Ursula von der Leyen neben Zyperns Präsident Nikos Christodoulides zur Pressekonferenz und kündigt unter anderem eine neue „europäische Sicherheitsstrategie“ an.