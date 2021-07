Trotz Mahnungen vonseiten der EU hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan erneut eine Zwei-Staaten-Lösung für das geteilte Zypern gefordert. "Wenn es künftig einen neuen Verhandlungsprozess geben soll, kann das nur zwischen zwei gleichberechtigten, souveränen Staaten stattfinden", sagte Erdoğan am Montag in Istanbul, bevor er anlässlich des Jahrestags der türkischen Militärintervention am Dienstag in den Nordteil der Insel reiste. Nordzypern wird als Staat nur von der Türkei anerkannt. Erdoğan und auch der Präsident der Türkischen Republik Nordzypern (KKTC), Ersin Tatar, fordern die endgültige Teilung der Insel in zwei Staaten. Diese könnten anschließend in einer Art loser Konföderation kooperieren. Die griechisch-zyprische Seite will dagegen weiter über eine Föderation aus zwei Bundesstaaten als Lösung sprechen. Dies fordern auch die Vereinten Nationen in Resolutionen des UN-Sicherheitsrates.