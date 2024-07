Von Raphael Geiger, Nikosia

Ein bisschen wirkt es, als wäre Recep Tayyip Erdoğan an diesem Samstag nach Zypern gekommen, um die Insel noch einmal zu besetzen. Aus der Türkei hat er eine kleine Armee mitgebracht, von Bayraktar-Drohnen, made in Türkiye, bis zur Anadolu, dem Flaggschiff der türkischen Marine. Gegen Mittag malt eine Fliegerstaffel die türkischen Nationalfarben, weiß und rot, in den Himmel, und am Boden, bei der Militärparade, fahren Panzer vor.