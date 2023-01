Die Bundesregierung hat in den zehn Monaten seit Beginn des russischen Kriegs gegen Kiew 12,5 Milliarden Euro an bilateralen Unterstützungsleistungen für die Ukraine und Menschen aus der Ukraine ausgegeben. Die Zahl wurde am Mittwoch veröffentlicht. Die Hälfte davon brachte das Finanzministerium auf, etwa für Direktzahlungen an Kiew oder Hilfe für deutsche Kommunen bei der Unterbringung von Geflüchteten. Das Verteidigungsministerium gab 2,2 Milliarden aus, die Posten lauten "Materialabgabe Bundeswehr" und "Ertüchtigungsinitiative".