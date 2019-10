© dpa-rufa

Direkt aus dem dpa-Videokanal

Unbekannte haben in Zwickau einen Baum abgesägt. Dieser war in Gedenken an ein Mordopfer der Terrorzelle NSU gepflanzt worden. Die Oberbürgermeisterin spricht von "Verachtung gegenüber Terroropfern und deren Angehörigen".