Impfzentren in ganz Deutschland beklagen, dass Hunderte Termine für Zweitimpfungen nicht wahrgenommen werden. Warum ist das so - und wie lässt sich das Problem lösen?

Von Rainer Stadler, München

Monatelang war die Impfkampagne in Deutschland vor allem vom Mangel geprägt, genauer: vom Mangel an Impfstoffen. Das scheint sich gerade zu ändern. 54 Prozent der Deutschen haben aktuell mindestens eine Impfdosis erhalten, knapp 36 Prozent sind bereits vollständig gegen das Coronavirus immunisiert. In den vergangenen Tagen meldeten nun verschiedene Bundesländer, dass Tag für Tag Hunderte Termine für Zweitimpfungen in Impfzentren verstreichen - ohne dass die Angemeldeten erscheinen.