Zum Gedenken ertönen in Wieluń erneut Sirenen

Gedenken an den Beginn des Zweiten Weltkrieges in Polen: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht bei den Gedenkfeierlichkeiten in der Stadt Wieluń.

Vor 80 Jahren griff die deutsche Luftwaffe die polnische Stadt an und begann damit den zweiten Weltkrieg. Bundespräsident Steinmeier bittet bei der Gedenkveranstaltung um Vergebung.

Artikel per E-Mail versenden

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat 80 Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkrieges im polnischen Wieluń um Vergebung gebeten. "Ich verneige mich vor den Opfern des Überfalls auf Wieluń. Ich verneige mich vor den polnischen Opfern der deutschen Gewaltherrschaft. Und ich bitte um Vergebung", sagte Steinmeier am frühen Sonntagmorgen, dem Jahrestag des deutschen Überfalls auf das östliche Nachbarland, auf dem Wieluńer Marktplatz. Die drei Sätze wiederholte er in seiner auf Deutsch gehaltenen Rede nochmals auf Polnisch.

Steinmeier nahm gemeinsam mit dem polnischen Staatspräsidenten Andrzej Duda an der Gedenkveranstaltung teil. Die rund 100 Kilometer südwestlich von Lodz gelegene Stadt Wieluń war Ziel des ersten Angriffs deutscher Bomber. Deutschland nehme die Verantwortung an, "die unsere Geschichte uns aufgibt", sagte Steinmeier vor mehreren Tausend Menschen, die sich noch vor Sonnenaufgang im Stadtzentrum versammelt hatten: "Wir wollen und wir werden uns erinnern."

Auf Wieluń hatte die deutsche Luftwaffe am frühen Morgen des 1. September 1939 ab 4.40 Uhr mehrere Angriffe geflogen. Der Angriff erfolgte wenige Minuten vor dem Beginn des Beschusses der Danziger Westerplatte durch das deutsche Marineschiff SMS Schleswig-Holstein. Die Luftwaffe zerstörte Wieluń zu rund 70 Prozent, das Zentrum war sogar zu 90 Prozent vernichtet. Von den rund 15 000 Einwohnern kamen an diesem Tag polnischen Angaben zufolge etwa 1200 Menschen ums Leben. Zum Gedenken ertönten am Jahrestag um 4.40 Uhr Sirenen.

"Deutschland wird immer dankbar sein"

Der Bundespräsident äußerte sich dankbar, dass Polen die Hand zur Versöhnung gereicht habe. "Deutschland wird immer dankbar dafür sein, dass es nach dem, was Deutsche den Menschen von Wieluń und Millionen Menschen auf unserem Kontinent angetan haben, wieder aufgenommen wurde in den Kreis der Europäer", erklärte er. Während des Zweiten Weltkriegsmit bis zu 80 Millionen Toten kamen Schätzungen zufolge allein in Polen bis zu sechs Millionen Menschen ums Leben gekommen.

Nach der Gedenkfeier in Wieluń, einer Kranzniederlegung sowie Treffen mit Zeitzeugen reisen Duda und Steinmeier am Vormittag weiter in die Hauptstadt Warschau, wo eine Gedenkfeier mit weiteren Staats- und Regierungschefs stattfindet. Aus den USA wird Vizepräsident Mike Pence erwartet. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel fliegt nach Warschau.