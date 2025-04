Gedenken zum Kriegsende:Wohin mit dem russischen Botschafter?

Für den 8. Mai, den Tag, an dem die Alliierten Deutschland von den Nazis befreiten, hatte sich das Land Berlin diesmal etwas Besonderes ausgedacht: Das achtzigste Gedenken soll einmalig mit einem gesetzlichen Feiertag begangen werden. Der Beschluss ist knapp zwei Jahre alt, doch jetzt zeigt sich, wie vertrackt das Feiern an diesem Tag wird. Denn wie umgehen mit den Vertretern der ehemaligen Sowjetmacht Russland , das gerade einen völkerrechtswidrigen Krieg gegen das einstige Bruderland Ukraine führt?

Das Auswärtige Amt hat den Ländern, Kommunen und Gedenkstätten des Bundes eine Handreichung zu dieser kniffeligen Frage gegeben. Darin rät es ab, offizielle russische Vertreter zu den Gedenkveranstaltungen zuzulassen. Was Russland seinerseits davon hält, demonstrierte Botschafter Sergej Netschajew bereits in der vergangenen Woche auf den Seelower Höhen und an diesem Freitag wieder in Torgau.

In der Stadt im Norden Sachsens hatten sich sowjetische und amerikanische Soldaten am 25. April 1945 auf der Elbbrücke die Hand gereicht. Das Foto davon zählt zu den ikonografischen Aufnahmen des Kriegsendes vor 80 Jahren. Netschajew erschien am Freitagvormittag zur Gedenkveranstaltung, sprach mit Bürgern und Journalisten. Auf der Brust trug er – wie schon beim Gedenken auf den Seelower Höhen – das Sankt-Georgs-Band, traditionell ein Zeichen des sowjetischen Sieges über Deutschland, spätestens seit dem Ukrainekrieg aber auch ein Symbol für die Unterstützung des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Das Rederecht wurde dem russischen Botschafter in Torgau verwehrt

Netschajew war von der Stadt nicht explizit eingeladen worden. Die Verwaltung machte im Vorfeld aber auch klar, dass man ihn nicht an einer Teilnahme hindern werde. Seine Bitte nach einem Rederecht wurde allerdings abgeschlagen. Er fühle sich trotzdem wohl, sagte Netschajew laut dpa, er habe auch so die Möglichkeit, „unsere Position zur Kenntnis zu bringen“. Die russische Botschaft erklärte: „Unsere Aufgabe ist es, den anstehenden Jahrestag des großen Sieges in Würde zu begehen, der Befreier Deutschlands und Europas vom Nazismus zu gedenken, an ihren Denkmälern Blumen und Kränze niederzulegen und uns an ihren Gräbern zu verneigen. Genau das werden wir tun.“

Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev hatte zuvor ein Teilnahmeverbot für russische Vertreter gefordert. Russland verdiene keinen Handschlag, sondern Handschellen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), der sich im Vorfeld noch demonstrativ um Gelassenheit bemühte, wurde bei der Gedenkveranstaltung selbst dann deutlich: Russland habe den Krieg in der Ukraine begonnen. „Und es liegt an Russland, nur an Russland, diesen Krieg zu beenden.“

Vor fünf Jahren hatten Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump in Torgau noch den „Geist der Elbe“ als Beispiel dafür gewürdigt, „wie unsere Länder Differenzen beiseiteschieben, Vertrauen aufbauen und für eine größere Sache zusammenarbeiten“. An diesem Freitag verzichteten amerikanische Vertreter jedoch darauf, an dem Gedenken teilzunehmen.

Bei der Gedenkfeier am 8. Mai im Bundestag sind Vertreter von Russland und Belarus ausgeschlossen

Das Auftreten auf den Seelower Höhen und in Torgau geben einen Vorgeschmack auf die Schwierigkeiten für die Feierlichkeiten, die Ende kommender Woche beginnen. Allein in Berlin sind vom 2. bis 11. Mai mehr als 100 Termine geplant, von Ausstellungen bis zu Konzerten und Führungen. Ob die jeweiligen Veranstalter der Empfehlung des Auswärtigen Amtes folgen wollen, entscheiden sie selbst. „Das gilt auch für Fälle, in denen offizielle Vertreter uneingeladen erscheinen“, heißt es aus dem Auswärtigen Amt. Der Bundestag etwa hat Vertreter Russlands und Belarus’ von der zentralen Gedenkfeier am 8. Mai ausgeschlossen.

Im Zentrum stehe „die nationale Dimension des Erinnerns“, sagte Bundestagspräsidentin Julia Klöckner zuletzt. Es gehe um Deutschlands Rolle als Verursacher des Krieges – internationale Gäste seien durch das diplomatische Korps gut vertreten. Eine Regierungssprecherin betonte am Freitag erneut: Man ehre das Gedenken, auch an das Leid der Sowjetunion, „aber wir sehen mit großer Sorge, dass in Russland, auch in Weißrussland, die Vergangenheit instrumentalisiert wird, für tagespolitische Zwecke“.

Eine Beobachtung, die der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter teilt. „Russland führt, unterstützt auch durch Belarus, einen hybriden Krieg gegen Deutschland“, sagt er im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung. Dieser Krieg finde insbesondere im Informationsraum statt. Deshalb müsse Deutschland klare Kante zeigen: Vertreter von Russland und Belarus seien bei Gedenkveranstaltungen nicht erwünscht – und das müsse notfalls auch rechtsstaatlich durchgesetzt werden.

Ein besonderes Problem: die sowjetischen Ehrenmale in Berlin

Solch markige Forderungen stellen gerade Berlin vor Probleme. Denn hier stehen gleich mehrere sowjetische Ehrenmale, an denen sich in jedem Jahr auch Bürger und offizielle Vertreter Russlands zum Gedenken versammeln. Das Hausrecht für diese Denkmäler liegt bei der Senatsverwaltung für Verkehr und Umwelt.

Damit es nicht zu diplomatischen Verwicklungen kommt, will der Senat nun allein gedenken. Weder Russland noch Belarus, aber auch keine anderen ausländische Staaten wurden zu den Feierlichkeiten eingeladen. „Wir gehen davon aus, dass offizielle Vertreter anderer Staaten die Entscheidung des Senats respektieren und sich daher die Frage des Hausrechts nicht stellt“, sagt Senatssprecherin Christine Richter.

Unter der Hand heißt es im Senat, dass der russische Botschafter wie auch alle anderen Bürger natürlich einen Kranz niederlegen könne. Problematisch werde es bei öffentlichen Reden vor Ort. Da hoffe der Senat auf die Einsicht der Russen. „Wir können nicht mehr als appellieren“, heißt es. Denn niemand wolle Bilder in den digitalen Medien sehen, auf denen ein russischer Offizieller am 80. Jahrestag des Kriegsendes von der Polizei abgeführt werde.