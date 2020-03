An sonnigen Tagen sahen die Bewohner von Ochsenfurt die Bomber über das fränkische Weinland fliegen. Metallene Punkte an einem kalten Himmel; viermotorige fliegende Festungen, Hunderte von ihnen, auf dem Weg nach Nürnberg oder München oder anderen Zielen für Tausende Tonnen Sprengstoff im immer rascher schrumpfenden "Großdeutschen Reich".

Die Nächte boten keinen Schutz. Gegen halb zehn am 16. März 1945 leuchtete der Himmel flackernd und fahlgelb: Das nahe Würzburg, die alte barocke Stadt, ging unter bei einem Großangriff der Royal Air Force. Der Schlag der Briten dauerte nur wenige Minuten, eine Hölle aus Hitze, Feuer und Zerstörung.

Aber das Regime wollte nicht aufgeben, es hatte den Krieg begonnen und verloren, doch den Widerstand, der längst aussichtslos war, setzte es immer weiter fort. Und genug Menschen machten noch mit, aus Fanatismus und Verblendung, aus Furcht oder schlicht aus stiller Apathie.

In Ochsenfurt am Main ist am 29. März 1945, dem Gründonnerstag, ein ungewöhnlicher Aufzug zu sehen. Frauen gehen von Tür zu Tür, rufen, klopfen an Fenster, andere schließen sich an, am Ende sind es Dutzende, hundert vielleicht. Sie gehen durch die Hauptstraße, damals "Adolf-Hitler-Straße" genannt, vorbei am Rathaus von 1497 mit seinem Glockenspiel, das Ratsherren zeigt, eine Jungfrau, Ochsen und ein Skelett.

Sie marschieren durch kopfsteingepflasterte Gassen, an Fachwerkhäusern entlang bis zum Büro des NSDAP-Kreisleiters Stoll im früheren Zehnthof. Der weiche fränkische Dialekt klingt jetzt hart, die Frauen sind wütend, sie fordern in Sprechchören die kampflose Übergabe ihrer Stadt. Der Kreisleiter schickt eine Angestellte vor: Es gebe nichts zu diskutieren.

Nicht weit entfernt, am Klingentorturm, liegt das Goldschmiede-Geschäft von Hugo und Antonia Schülling; er ist in Russland schwer verwundet worden und nicht mehr kriegstauglich.

Das junge Paar hat in der Karwoche beobachtet, wie Kreisleiter Stoll, er wohnt gleich gegenüber, Habseligkeiten in sein Auto lud; die beiden sorgen dafür, dass die Nachricht durch die Stadt geht. In einem Rückblick berichtete Antonia Schülling später: "Am Gründonnerstag kam die Nachbarin, Frau Schubert, und fragte, ob ich zur Kreisleitung mitginge, um gegen das Schließen der Tore und die Verteidigung von Ochsenfurt zu protestieren."

Dutzende Frauen stehen da, sie lassen sich nicht abwimmeln, und Antonia Schülling und ein halbes Dutzend andere gehen "mit klopfendem Herzen die lange Treppe hinauf zu den Nazigrößen". Eine andere, Gretchen Kleinschrot, wird sich später an den Kreisleiter erinnern: "Er war jung, herrisch mit einem zynischen Lächeln im Gesicht." Es ist totenstill im Raum.

Dann sagt Gretchen Kleinschrot: "Muss es denn sein, dass unsere Stadt vernichtet wird? Wir wünschen, dass die Tore aufgemacht werden und die Brücke nicht gesprengt wird."

Über das Weitere gehen die Berichte leicht auseinander, sicher ist: Es kommt zu einer lautstarken Konfrontation. Stoll droht mit der Gestapo, doch seine Versuche, die ungebetenen Besucherinnen einzuschüchtern, erreichen das Gegenteil. Der Kreisleiter wird beschimpft, bedrängt, gestoßen. Offenbar ist es nicht weit her mit dem Herrischsein, er ruft schließlich "Macht doch, was ihr wollt!" - wohl um die wütenden Frauen loszuwerden.

"Ein Schuss, und du bist auch nicht mehr am Leben", antwortet die Frau auf die Drohung des Soldaten

Die Frauen nehmen das wörtlich. Sie brechen auf zum Bollwerk, wie das befestigte Tor am Mainufer heißt, um dort die Sperren zu beseitigen. Ochsenfurt ist eine sehr alte Stadt, schon um 725 erwähnt, und noch ganz von Mauern und Türmen aus dem Mittelalter umgeben. Hier, am Bollwerk, fangen die Frauen an.

Das ist 75 Jahre her, und die meisten, die es erlebt haben, sind verstorben. Aber Christine Reinhard, geborene Wirsching, kann sich noch sehr gut erinnern. Sie war damals acht Jahre alt, und ihre Mutter Frieda Wirsching, sie war zu der Zeit 35, machte mit beim Aufstand der Frauen von Ochsenfurt.

Es ist eine Freude, mit Christine Reinhard - wegen der Corona-Krise leider nur am Telefon - über jene ferne Karwoche 1945 zu sprechen, der fröhliche Singsang des Fränkischen, ihr ansteckendes Lachen. Und sie hat einiges zu erzählen. Schon am Morgen, bevor die Frauen den Kreisleiter herausforderten, haben sie ihre Kinder ans Bollwerk geschickt.

Dort stehen keine Wachtposten, aber das Tor ist mit Baumstämmen verrammelt; der Volkssturm hat Gruben ausgehoben, die Stämme hineingesteckt und mit Erde und Steinen befestigt. "Die Frauen gaben uns Kindern Schäufele und Eimerle mit", sagt Christine Reinhard, "wir sollten schon mal loslegen."

Und das tun sie. Unbemerkt lockern die Kinder das Erdreich, holen Steine und Sand aus dem Boden; mittags kommen die Frauen. "Die haben fest geschafft", berichtet Christine Reinhard, "um die Steine schnell wegzubekommen, haben sie eine Kette gebildet und sie von Hand zu Hand weitergereicht." Mit Seilen und vereinten Kräften wuchten sie die gelockerten Stämme heraus. Und dann nähern sich die Männer mit den Gewehren.

Detailansicht öffnen Klingertorturm in Ochsenfurt, kurz davor lag links die Goldschmiede Schülling (Foto: SZ Photo/Timeline Images)

Es gibt kaum Fotos von jenem Tag. Eines zeigt das Bollwerk mit den Baumstämmen, welche der US Army den Weg versperren sollten. Die Amerikaner waren neun Monate zuvor in der Normandie gelandet und hatten am 7. März in Remagen über den Rhein gesetzt, jetzt sind sie nur noch wenige Kilometer entfernt.

Und ausgerechnet hier, an den alten Mauern eines bislang unversehrt durch den Krieg gekommenen Städtchens am Mainufer, soll sie nach dem Willen der Nazis eine Schar von Soldaten und Volkssturmmännern zum Stehen bringen.

Der Volkssturm ist das letzte Aufgebot des Regimes, aus Alten, ganz Jungen, Invaliden. Mehrere Männer treten auf die Frauen am Bollwerk zu, richten ihre Gewehre auf sie, der vorderste macht gebieterische Gesten: verschwindet. Christine Reinhard hat die Erinnerung nie losgelassen.

Und so erzählt sie, was dann geschah: "Der hebt sein Gewehr und sagt: ,Wenn ihr nicht sofort aufhört, werdet ihr alle erschossen.' Eine von unseren Frauen stellt sich vor ihn hin und sagt ihm ins Gesicht: ,Ein Schuss, und du bist auch nicht mehr am Leben. Wir fallen über euch her.'"