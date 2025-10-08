Die Berliner Polizei hat bei Versammlungen zum zweiten Jahrestag des Hamas-Angriffs auf Israel am Dienstag insgesamt 193 Personen festgenommen und 65 Strafermittlungsverfahren eingeleitet, bilanzierte die Berliner Polizei am Mittwoch. Insgesamt seien 1500 Kräfte im Einsatz gewesen. Trotz des Verbots einer geplanten anti-israelischen Kundgebung mit dem Slogan „Stop the Genocide“ am Alexanderplatz versammelten sich dort nach Polizeiangaben am Dienstagabend rund 300 Personen. In der Folge kesselte die Polizei die Demonstranten ein, „zum Zwecke der Identitätsfeststellung“, wie es hieß. Die Maßnahmen seien nach rund vier Stunden „in Anbetracht des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit“ beendet worden. In den Sozialen Netzwerken wurde der Polizeieinsatz vielfach kritisiert.