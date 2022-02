Von Christina Berndt

Israel, der Primus in der weltweiten Impf-Kampagne gegen Covid-19, hat wie in fast allen Etappen des internationalen Vakzinierungsmarathons längst damit begonnen, Viertimpfungen zu verabreichen. Schon seit Anfang Januar sind alle Israelis dazu berechtigt, eine vierte Spritze mit einem Corona-Impfstoff zu erhalten. Nun hat auch die Ständige Impfkommission (Stiko) in Deutschland eine Empfehlung für diesen zweiten Booster ausgesprochen - allerdings nicht für jeden. Die SZ beantwortet die wichtigsten Fragen.