Die FDP hat sich für eine zweite Amtszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ausgesprochen. Der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner teilte am Mittwoch in Berlin mit, die Fraktionen in Bund und Ländern hätten dafür plädiert, Steinmeier bei seiner Kandidatur zu unterstützen. Steinmeier hat bereits im Mai dieses Jahres angekündigt, dass er noch einmal als Staatsoberhaupt antreten wolle. Die Ankündigung des langjährigen SPD-Politikers war bei der SPD auf große Zustimmung gestoßen. Ob die Grünen Steinmeier unterstützen oder einen eigenen Kandidaten aufstellen, ist weiter offen.