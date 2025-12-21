Nina Warken wirkt etwas verloren. Die Gesundheitsministerin steht auf der Bühne des Pflegetags. Sie soll einen Stift hochhalten und im Uhrzeigersinn über dem Kopf kreisen lassen. Dann soll sie den Arm langsam senken und dabei den Stift weiter kreisen lassen. Warken schielt nach links und rechts zu den Anleitern dieser Übung, ob sie es richtig macht. Tausende Menschen im Saal können zuschauen, dass Gehirn und Schultermotorik der Ministerin gut zusammenarbeiten. Völlig scheint Warken nicht zu verstehen, warum sie diese Übung nach ihrer Eröffnungsrede mitmachen muss, aber was soll’s. Politik lebt auch vom Mitmachen.