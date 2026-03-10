Ein Bündnis aus 14 zivilgesellschaftlichen Organisationen tritt für einen leistungsfähigen Sozialstaat ein und will dessen Abbau verhindern. Für die Wirtschaft sei ein starker Sozialstaat unverzichtbar, sagten Vertreter am Dienstag. Zu dem neu gegründeten Bündnis gehören etwa der Sozialverband VdK, der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), die Caritas, die Diakonie und die Dienstleistunggewerkschaft ver.di. Gemeinsam vereinten sie knapp 20 Millionen Mitglieder, Beschäftigte und Ehrenamtliche hinter sich. Die Partner wollen laut ihrer gemeinsamen Erklärung gegen eine Entwicklung angehen, die den Sozialstaat einseitig als Belastung darstelle. Die Ressourcen dafür seien vorhanden, sie seien lediglich falsch verteilt: „Wer mehr hat, kann auch mehr beitragen.“ Eine Mehrheit in Deutschland lehnt den Abbau des Sozialstaats ab.