CSU -Chef Markus Söder sieht trotz einer umstrittenen Chatgruppe von europäischen Unionspolitikern mit rechten Parteien wie der AfD die Brandmauer nicht gefährdet. „Uns hat das auch alles sehr überrascht und auch irritiert und verstört“, sagte der bayerische Ministerpräsident am Montag. Söder verwies aber auf die Erklärung von CSU-Vize und EVP-Chef Manfred Weber, der angab, nichts davon gewusst zu haben. Zudem habe Weber gesagt, „er würde es künftig abstellen“. Der Chef der CSU-Abgeordneten im Bundestag, Alexander Hoffmann, hatte zuvor im Format „Frühstart“ bei RTL und ntv eine Aufklärung der umstrittenen Kooperation gefordert.

Der Sprecher der Bundesregierung, Stefan Kornelius, wollte das Handeln des EU-Parlaments nicht direkt kommentieren. Er sagte: „Der Bundeskanzler setzt auf stabile Mehrheiten in der Mitte des Europäischen Parlaments. Dabei sind dann aber auch alle demokratischen Parteien gefordert mitzuwirken.“ Unionsfraktionschef Jens Spahn wies Vorwürfe einer Zusammenarbeit mit der AfD zurück. Eine solche Chatgruppe sei „keine Form der Zusammenarbeit“, sagte der CDU-Politiker in der ntv-Sendung „Blome & Pfeffer“. „Der entscheidende Punkt ist: Was die AfD will, macht und tut im Brüsseler Parlament, interessiert keinen Menschen. Es ist auch nicht von Relevanz“, fügte er hinzu.