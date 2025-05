Der Geburtstag des Grundgesetzes am 23. Mai soll künftig zum bundesweiten Mitmachtag für ehrenamtliches Engagement werden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier startete dazu am Freitag im Schloss Bellevue in Berlin die Initiative „Der Ehrentag. Für dich. Für uns. Für alle.“, gemeinsam mit jungen Engagierten und Vertretern von Verbänden, Vereinen und Kommunen. Im kommenden Jahr soll die Mitmachaktion zum ersten Mal stattfinden, am 77. Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes. Mehr als 110 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister hätten bereits ihre Teilnahme signalisiert, hieß es. Der Verfassungstag solle ein Tag sein, „an dem wir unser Land feiern, es gemeinsam hochleben lassen“, sagte Steinmeier bei der Auftaktveranstaltung. Es solle ein lebendiger Tag werden, „der Mut macht, bewegt, begeistert“. Demokratie lebe durch Beteiligung, Einsatz und Miteinander. Der künftige Ehrentag werde „ein Tag für Mitmenschlichkeit, der sagt: Bürgerin oder Bürger zu sein heißt, sich einzubringen, etwas mit anderen zu teilen; etwas zu geben, das einem anderen Menschen hilft oder ihm Freude macht“, so der Bundespräsident.