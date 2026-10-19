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Zum 1. NovemberDeutschtests für Zuwanderer werden verschärft

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Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will die Deutschtests für Zuwanderer verschärfen. Das bestätigte ein Sprecher des Ministeriums am Montag. Damit wolle man einen zunehmenden Betrug bei den Prüfungen verhindern.
Die entsprechende Verordnung soll demnach ab dem 1. November gelten. Zuerst hatte die Bild-Zeitung darüber berichtet. In wie vielen Fällen Menschen bei den Prüfungen betrogen hätten, konnte der Sprecher nicht sagen. Im vergangenen Jahr hatten 318 550 Zuwanderer den Deutschtest absolviert.

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